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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 20:41224

На Сумщине не везде действуют льготы в междугородних автобусах

11,6 млн гривен должны перечислить местные бюджеты для того, чтобы льготные категории населения, в частности, участники боевых действий на востоке страны, снова могли бесплатно ездить в пригородных и междугородных автобусах.

Пока же некоторые перевозчики отказываются возить таких пассажиров-льготников. Говорят – из-за того, что из бюджета не компенсируют средства за их проезд. Как предполагают разрешить ситуацию областные чиновники и сколько денег уже имеют программу льготных перевозок, узнавали журналистки Суспільного.

Александр Пащенко - участник боевых действий. Воевал на востоке страны в 2015-2016 годах. После ранения вернулся домой. В Краснопольский район ездит, в среднем, раз в неделю. Говорит, что неделю назад не смог добраться до Сум бесплатно.

«Водитель маршрутки Грязное-Сумы отказал мне в перевозке как участнику боевых действий АТО. Сказал, что перевозчик Кононенко запретил ему перевозки участников АТО другой прописки, чем Краснополье. Почему не выполняется закон Украины у некоторых перевозчиков?", - спрашивает Александр.

Маршрут обслуживает ЧП Кононенко Татьяна Васильевна. Она работает вместе с мужем - также предпринимателем-перевозчиком. Он рассказал, что сейчас перевозчики не имеют договора на льготную перевозку, а за свои средства перевозчик не может предоставлять льготы.

«Заключают с нами договор местные органы власти, указывают, кого мы должны возить, механизм возмещения. Будем с уважением всех возить. Если он прописан в Краснополье - мы его возим, если он прописан в городе Сумы -пусть обращается в Управление соцзащиты населения», - говорит Сергей Кононенко.

В областном департаменте социальной защиты населения объяснили, что отказывать в льготной перевозке незаконно, но раньше февраля возмещать перевозчикам деньги не смогут. Предыдущая программа возмещения стоимости льготного проезда, которая существовала с 2016-го, завершила действие. Новую еще должны утвердить. По словам заместителя департамента соцзащиты населения ОГА Людмилы Мусияки, на это местные бюджеты должны собрать более 11,5 млн гривен.

«Готовим проект на очередную сессию. Даже если сессия состоится в феврале и программа примется в феврале, мы вернемся к возмещению с первого января», - рассказала она.

29 января Александр Пащенко снова планирует ехать в Грязное, поэтому покупает льготный билет на вокзале и спрашивает, сможет ли использовать льготу, когда будет ехать обратно. На это кассир ответила, что не знает, повезет ли водитель по льготе или нет.

Чтобы получить льготный билет, нужно заплатить 10% сбор, рассказывает мужчина.

Насколько же часто приходится возить участников боевых действий, рассказали водители пригородных маршрутов.

«Если у него удостоверение, мы везем бесплатно. Много таких бывает. Раньше нам давали ведомость, мы туда записывали номер удостоверения, кто, что, как. Записывали и сдавали. Сейчас таких сведений нет. Мы берем, подвозим, потому понимаем, что это такая ситуация. Компенсируют тех, что берут билет на вокзале, когда в ведомости пишут УБД АТО, а что я его повез, никто и не знает, что я его вез», - рассказывает водитель Владимир Юзефив.

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