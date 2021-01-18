На Сумщине жители митинговали с требованием передать ТЭЦ в собственность громады Передать в собственность громады местную ТЭЦ. С таким главным требованием пришли 25 января к городскому совету люди в Шостке.

Собралось их у стен мэрии до трех десятков. Координатор инициативной группы Ольга Шабельникова рассказала, что имеет документы, по которым нынешнее руководство ТЭЦ не выполняет свои обязательства. Также люди хотят узнать, почему шосткинские тарифы - одни из самых высоких, пишет Суспільне.

«Мы хотим увидеть договор аренды между «Харьковремонт» и исполкомом, получить форму 6, где мы будем видеть, какая составляющая газа, какая цена лежит в тарифе, потому что рекомендуемая - 40%, заложено у нас 60%, а когда говорит Будашник, что стоимость фактически 80% - откуда эти цифры берутся?», - спрашивает Ольга.

По ее словам, 20 января они передали городскому голове и директору предприятия обращение о передаче ТЭЦ в управление городу и сейчас ждут ответа.

По словам Шосткинского городского головы Николая Ноги, эта ТЭЦ и так в собственности громады, а с «Харьковэнергоремонт» имеют договор. Если его разорвут, то должны заплатить долги предприятия перед НАК «Нафтогаз», а это около 180 млн гривен.

О долгах и тарифе рассказал директор ООО Николай Будашник.

«Составляющая газовая в тарифах составляет 82%, и где 10-11% - это заработная плата, которая тоже не очень высока. В 2020 году у нас средняя заработная плата составила 2202 гривны. У нас ниже на 4000 средней заработной платы», - говорит Будашник.

О долгах предприятия перед НАК «Нафтогаз» Николай Будашник сказал, что 100 млн гривен им задолжали шосткинцы, 6 млн им должны учреждения, другие потребители - 4 млн. А еще в должниках перед «Харьковэнергоремонтом» - государственное предприятие «Теплоенергоринок», которое им задолжало 54 млн и 500 тыс. гривен.

Сесию же местного совета, на которой должны рассматривать и этот вопрос, планируют провести 5 февраля.