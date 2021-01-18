На Сумщине планируют создать пять мобильных бригад для вакцинации от коронавируса На Сумщине планируют создать пять мобильных бригад для вакцинации населения от коронавируса, когда вакцина поступит в область.

Об этом сообщила заместитель начальника управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Галина Хомета. Первыми прививаться от коронавируса имеют люди из групп риска, пишет Суспільне.

Сейчас больницы формируют списки своих работников. Вакцинация будет проходить в два этапа. На первом этапе вакциной будут обеспечены работники мобильных бригад вакцинации, работники, оказывающие помощь стационарным больным COVID-19, работники лабораторий, осуществляющих диагностику коронавирусной инфекции и экстренной медицинской помощи. Также будут прививать лиц, находящихся в интернатных учреждениях, и социальных работников, которые там работают, рассказала г-жа Хомета.

На втором этапе вакцинируют работников первичного звена и всех остальных работников учреждений здравоохранения. Также прививки будут предусмотрены для людей старше 80 лет и социальных работников, работа которых связана с высоким риском инфицирования.

По словам директора областного лабораторного центра Владимира Збаражского, планируется, что эти мобильные бригады будут обслуживать население на определенной и закрепленной за ними территории. Когда именно поступит вакцина в область, пока не известно.