В Сумах суд избрал меру пресечения мужчине, которого подозревают в умышленном убийстве Сегодня, 26 января, в Ковпаковский районный суд г. Сумы поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения мужчине, которого подозревают в убийстве знакомой.

По материалам, предоставленным органами досудебного следствия, житель Сумского района устроил ссору с 60-летней женщиной из-за спиртных напитков. Он начал ее душить, не получив средств на бутылку водки, и наносить удары в область лица, головы и других частей тела. В результате получения многочисленных травм женщина скончалась.

Заслушав всех участников процесса, судья по ходатайству удовлетворил и применил к подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей.

На определение может быть подана апелляционная жалоба в течение пяти дней.