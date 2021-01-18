Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:25226

В Сумах суд избрал меру пресечения мужчине, которого подозревают в умышленном убийстве

Сегодня, 26 января, в Ковпаковский районный суд г. Сумы поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения мужчине, которого подозревают в убийстве знакомой.

По материалам, предоставленным органами досудебного следствия, житель Сумского района устроил ссору с 60-летней женщиной из-за спиртных напитков. Он начал ее душить, не получив средств на бутылку водки, и наносить удары в область лица, головы и других частей тела. В результате получения многочисленных травм женщина скончалась.

Заслушав всех участников процесса, судья по ходатайству удовлетворил и применил к подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей.

На определение может быть подана апелляционная жалоба в течение пяти дней.

Право

Новости

На Сумщине 45277 случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 08:47
30 лет назад вышел первый сюжет Шосткинской ТРК «Акцент» (видео)
Сегодня 18:14
На Сумщине планируют создать пять мобильных бригад для вакцинации от коронавируса
Сегодня 18:06
В Сумах суд избрал меру пресечения мужчине, которого подозревают в умышленном убийстве
Сегодня 17:25
В Путивле школьников отправили на дистанционку из-за холода в классах
Сегодня 17:07
У Сумському обласному краєзнавчому музеї експонується незвичайний годинник ХІХ століття
Сегодня 16:45
В Сумах взяли под стражу рецидивиста, который подрезал соседа
Сегодня 16:19
Во дворе сумской многоэтажки произошла поножовщина
Сегодня 16:07
С владельца стадиона «Юбилейный» в Сумах требуют 1,3 млрд грн
Сегодня 16:00
Регистрация на ВНО начинается 1 февраля
Сегодня 15:35
В Шостке на учебное авто упало дерево. Есть пострадавшие
Сегодня 15:22
В Сумах возле школы валяются использованные шприцы (фото)
Сегодня 15:19
view counter

Статьи

Як відрізнити натуральну шкіру крокодила від імітації
Сегодня 16:50
Как выбрать электрочайник?
Вчера 13:50
Статистика коронавируса на Сумщине снижается: локдаун помог?
Вчера 12:42
Досаждают насекомые-вредители? Не обойтись без инсектицидов
24.01.2021 21:33
Як змінити постачальника газу
22.01.2021 17:29
Отравились в ресторане: как получить компенсацию
22.01.2021 15:23
Засновниця сумського бренду вишиванок «Своє» увійшла до списку «100 успішних українців»
21.01.2021 20:34
Без світла і води. Жінка на Сумщині повернулась додому після 10 років у психлікарні
20.01.2021 13:16
Кто за что отвечает: обязанности мэра, замов, управделами и секретаря горсовета
20.01.2021 12:35
Служба зайнятості Сумщини активно взаємодіє з ОТГ
19.01.2021 15:28
Спиртовые дрожжи – отличный выбор для производителей спиртных напитков
19.01.2021 13:09
Бюджетна оборудка ексрегіоналів на Сумщині, або Збагачення на потребах пацієнтів
18.01.2021 17:17
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Кино Планета Кіно
10.30; 12.30; 14.00; 14.30; 16.30; 18.40; с 28.01 - 10.15; 14.00
Ще по одній (Томас Вінтерберг, 2020)
Ще по одній (Томас Вінтерберг, 2020)
Кино Планета Кіно
20.45; с 28.01 - 20.00
Диво-жінка 1984 (Петті Дженкінс, 2020)
Диво-жінка 1984 (Петті Дженкінс, 2020)
Кино Планета Кіно
12.00; 15.00; 18.00; 20.15; с 28.01 - 17.45
Казка старого мельника (Олександр Ітигілов, 2016)
Казка старого мельника (Олександр Ітигілов, 2016)
Кино Планета Кіно
10.00
Безславні кріпаки (Роман Перфільєв, 2020)
Безславні кріпаки (Роман Перфільєв, 2020)
Кино Планета Кіно
21.00
Перше Різдво (Сальво Фікарра, Валентино Піконе, 2019)
Перше Різдво (Сальво Фікарра, Валентино Піконе, 2019)
Кино Планета Кіно
20.40
Відчайдушні втікачі (Альбер Дюпонтель, 2020)
Відчайдушні втікачі (Альбер Дюпонтель, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.