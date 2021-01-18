Во дворе сумской многоэтажки произошла поножовщина Сумские патрульные задержали мужчину, вероятно, причастного к нанесению тяжких телесных повреждений

Происшествие произошло вечером возле одной из многоэтажек на улице Героев Крут. Экипаж патрульных получил сообщение о мужчине, который вернулся домой с ножевыми ранениями.

Прибыв на место вызова, возле дома инспекторы обнаружили очевидцев происшествия. Они рассказали, что между двумя мужчинами возник словесный конфликт. Но уже через мгновение один из них достал нож и начал наносить им удары своему оппоненту. Через несколько минут мужчины разошлись в разные подъезды. Благодаря очевидцам патрульные также установили адрес проживания обоих граждан.

Один экипаж поднялся по месту жительства раненого мужчину. 39-летнего гражданина инспекторы обнаружили в квартире. Он лежал на полу. До прибытия медиков патрульные контролировали состояние гражданина. Также стражи порядка помогли в его транспортировке в машину «скорой» и сопроводили автомобиль в больницу.

Между тем в соседнем подъезде, несколько экипажей патрульных нашли место проживания предполагаемого правонарушителя. Около 10 минут они вели переговоры через закрытую дверь. И, наконец, 29-летний мужчина с большим криминальным прошлым открыл дверь. Стражи порядка задержали его. Впоследствии сумчанин показал место, где выбросил нож, которым он и нанес телесные повреждения.

Патрульные огородили место происшествия. Все подробности в дальнейшем выясняла следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции. Сейчас следователи начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК.