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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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С владельца стадиона «Юбилейный» в Сумах требуют 1,3 млрд грн

В Сумах суд начал рассмотрение еще одного дела о банкротстве владельца стадиона «Юбилейный»

Сегодня, 26 января, в Хозяйственном суде Сумской области состоялось подготовительное заседание в новом деле о банкротстве ООО «Сумыспортинвест».

Это общество является собственником стадиона «Юбилейный». Дело возбуждено по заявлению ООО «Стандарт-Юг». Последнее настаивает на долге в 1 млрд 339 млн 623 тыс. 373 грн 36 коп, пишет Sumy.Today.

Бенефициарным владельцем этого общества является гражданин РФ Лукьяненко Владимир Владимирович. Его отец - Лукьяненко Владимир Матвеевич - является почетным гражданином города Сумы, которого связывают с бывшим заводом им. Фрунзе. Долги этого завода только по заработной плате составляют более 170 млн грн.

В заседание суда явились представители участников ООО «Сумыспортинвест», от Андрея Грека - адвокат Танчик А.Н. и от ООО «Север Арго Сервис» - адвокат Ломака Ю.Н.

Известно, что Грек А.С. является пасынком Лукьяненко В.М.

По поводу ООО «Север Арго Сервис», то это общество приобрело на электронных торгах «СЕТАМ» долю в 99.98% в ООО «Сумыспортинвест» за 8 млн 120 тыс. Согласно данным системы «СЕТАМ» на этих торгах было сделано 49 ставок, принимало участие 3 участника.

По поводу ООО «Север Арго Сервис», то его бенефицарним владельцем является Бондаренко Сергей. Последний является президентом Футбольного клуба «Виктория». Этот клуб играет в аматорском чемпионате Украины, дважды был чемпионом, сейчас проходит процедуры регистрации для игры в профессиональной футбольной лиге.

Суд допустил Грека Андрея и ООО «Север Арго Сервис» к участию в деле и заслушал позицию представителя кредитора и должника. Представитель кредитора адвокат Кондратенко Максим настаивал на наличии долга более чем 1 млрд 339 млн грн и просил отложить рассмотрение дела, а представитель кредитора адвокат Шевченко Денис заявил о необходимости времени для урегулирования ситуации с долгами.

Суд заслушал их доводы и объявил перерыв до 22 февраля.

Спорт Сумыспортинвест

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