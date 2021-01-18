Регистрация на ВНО начинается 1 февраля

Такой срок устанавливает календарный план подготовки и проведения ВНО-2021, утвержденный приказом МОН от 30.09.2020 №1210.
До 30 апреля зарегистрированные участники смогут загрузить из своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований.
Основная сессия внешнего независимого оценивания состоится по следующему графику:
21 мая - химия,
24 мая - испанский, немецкий, французский языки,
25 мая - английский язык,
28 мая - математика, математика (задания уровня стандарта),
1 июня - украинский язык, украинский язык и литература,
4 июня - история Украины,
7 июня - физика,
10 июня - биология,
15 июня - география.
Результаты внешнего независимого оценивания будут размещены на информационных страницах участников ВНО до 30 июня.