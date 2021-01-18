В Сумах в кислородное оборудование горбольницы № 5 вложили почти 4 млн грн На сегодня больницу, где помогают больным с COVID-19, полностью обеспечили кислородом.

На момент начала борьбы с коронавирусом больница имела всего 12 кислородных баллонов, чего хватало для нужд отделения реанимации и хирургического блока, но было мало для лечения больных коронавирусом. При содействии города и благотворительного фонда «Бизнес - городу» в заведении начали техническое дооборудование, в частности, построили новый кислородопровод, сделали дополнительные рампы для установки кислородных баллонов.

Начальник управления здравоохранения Елена Чумаченко рассказала, несмотря на то, что КНП «Клиническая больница № 5», не была определена так называемой больницей первой волны, его еще с апреля начали готовить к приему пациентов с коронавирусом. Благодаря благотворительному фонду «Бизнес - городу» в медицинском учреждении ввели в действие новую систему подачи медицинского кислорода, а в августе, когда больница стала основным городским учреждением для госпитализации больных COVID-19, начались основные работы по увеличению мощностей кислородной системы.

Так, в августе-ноябре кислородно-распределительный пункт больницы усилили сначала двумя криоцилиндрами по 0,25 т, затем - криоцилиндром емкостью 0,5 т. В январе текущего года в больнице установили мощный криоцилиндр емкостью 3 т стоимостью 2,5 млн грн, который приобрели за средства госбюджета. Он один заменяет 375 кислородных баллонов.

Ведущий инженер по автоматизации и механизации производственных процессов КНП «Клиническая больница № 5» Александр Проценко рассказал, что появление криоцилиндров лишило непрерывных хлопот с громоздкими кислородными баллонами, каждый из которых весит 85 кг, а также позволила создать запас кислорода на неделю, а не как раньше на сутки.

С кислородной станции кислород подается на точки, которые подведены к койкам в больничных палатах для поддержки тяжелобольных пациентов. Новое приобретение позволило обеспечить заведение кислородом на 100%.

Всего с мая по декабрь 2020 году на кислородное обеспечение больницы, обустройство специальных помещений под размещение оборудования, разработку проектно-сметной документации, осуществление авторского надзора, проведения технадзора и прочее направили из бюджетов разных уровней 3,7 млн гривен.

Сейчас в КНП «Клиническая больница № 5» на базе пяти инфекционных отделений насчитывается 175 коек для больных коронавирусной болезнью. В случае осложнения ситуации для таких больных зарезервировали места в хирургическом отделении «Одного дня».

Сейчас в больнице проходят лечение 80 пациентов с COVID-19, а уже пролечили 1591.