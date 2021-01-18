На Сумщине СБУ блокировала канал нелегальной миграции между Украиной и Россией

Оперативники спецслужбы установили, что к организации незаконной схемы причастны трое украинцев и их сообщники - граждане РФ.
Злоумышленники подыскивали «клиентов» по обе стороны границы и переправляли их вне установленных пунктов пропуска, через участки «зеленой» границы. Таким образом граждане «обходили» карантинные ограничения на пересечение границы, у некоторых из них также были проблемы с документами.
В ходе проведения досудебного расследования установлено, что стоимость незаконной переправки заинтересованного лица через государственную границу могла достигать 1200 долларов США.
Правоохранители блокировали противоправную деятельность группировки при попытке очередного незаконной переправки в РФ трех человек.
Продолжается досудебное следствие.
Один из организаторов преступной схемы задержаны согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о уведомление о подозрении другим участникам группы, сообщает пресс-группа УСБУ в Сумской области.