На Сумщине СБУ блокировала канал нелегальной миграции между Украиной и Россией На Сумщине сотрудники Службы безопасности Украины совместно со следователями Главного управления Нацполиции Сумщины под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры пресекли деятельность группы лиц, участники которой занимались незаконной переправкой лиц через государственную границу Украины в Россию и обратно.

Оперативники спецслужбы установили, что к организации незаконной схемы причастны трое украинцев и их сообщники - граждане РФ.

Злоумышленники подыскивали «клиентов» по обе стороны границы и переправляли их вне установленных пунктов пропуска, через участки «зеленой» границы. Таким образом граждане «обходили» карантинные ограничения на пересечение границы, у некоторых из них также были проблемы с документами.

В ходе проведения досудебного расследования установлено, что стоимость незаконной переправки заинтересованного лица через государственную границу могла достигать 1200 долларов США.

Правоохранители блокировали противоправную деятельность группировки при попытке очередного незаконной переправки в РФ трех человек.

Продолжается досудебное следствие.

Один из организаторов преступной схемы задержаны согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о уведомление о подозрении другим участникам группы, сообщает пресс-группа УСБУ в Сумской области.