ЦИК огласила победителя выборов мэра Конотопа Центральная избирательная комиссия сообщила имя победителя выборов 24 января.

«По информации, которую мы получили от ТИК, 40,3% избирателей (это 7474 голоса) проголосовали за Семенихина Артема», - говорится в сообщении на странице в Фейсбуке ведомства.