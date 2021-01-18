Куди потрібно звертатися жителям Сумщини, аби вирішити питання, що стосуються постачання електроенергії? На це запитання під час брифінгу в облдержадміністрації відповіла прессекретар відділу по роботі на конкурентному ринку ТОВ «ЕНЕРА СУМИ» Наталія ГОНЧАРОВА

Комунікаційною платформою №1 у питаннях постачання електроенергії є центри обслуговування клієнтів. Загалом їх 18 – у обласному центрі та в кожному районі Сумщини.

«Більшість споживачів вже знають, що в Сумах наш Центр обслуговування клієнтів розташований за адресою: вул. Реміснича, 35. Працює він з понеділка по п’ятницю, з 7:30 до 18:00. У суботу прийом відвідувачів проводять чергові консультанти, з 7:30 до 16:00. Режим роботи і адреси кожного ЦОК доступні на нашому сайті у розділі «Про компанію» – вкладка «Структурні підрозділи», – зазначила Наталія Гончарова.

За її словами, до центру обслуговування клієнтів варто звертатися, якщо потрібно укласти або переоформити договір з постачальною компанією, розібратися в рахунку, уточнити суму до сплати, перевірити баланс особового рахунку, наприклад, чи надійшов останній платіж, отримати довідку про відсутність заборгованості. Крім того, якщо у споживача сьогодні відсутня можливість розрахуватися за використану електроенергію, у центрі йому допоможуть оформити договір реструктуризації боргу.

А ще, за необхідності, фахівці центру обслуговування клієнтів допомагають споживачам передати показники електролічильника або сплатити за електроенергію.

До речі, у більшості центрів обслуговування клієнтів «ЕНЕРА СУМИ» встановлено платіжні термінали. Тож в одному місці можна отримати консультацію і відразу розрахуватися за електроенергію.

«Не поспішайте особисто відвідувати центр обслуговування клієнтів, якщо в тому немає нагальної потреби або у вас не вистачає часу, більшість питань можна вирішити дистанційно. Фахівці ЦОК надають консультації у телефонному режимі й онлайн. Контакти теж можна знайти на вебпорталі «ЕНЕРА СУМИ», – наголосила Наталія Гончарова.

Прессекретар відділу по роботі на конкурентному ринку ТОВ «ЕНЕРА СУМИ» також повідомила, що від початку встановлення карантину з метою протидії поширенню на території України коронавірусу COVID-19 центри обслуговування клієнтів перевели на дистанційний формат роботи. Консультації надають по телефону або онлайн.

Крім того, у всіх центрах обслуговування клієнтів облаштовано спеціальні місця, де споживачі можуть написати звернення або заяву. Поруч встановлено скриньки, у яких клієнти залишають звернення і копії документів, якщо, приміром, укладають договір. Потім папери забирають і опрацьовують співробітники «ЕНЕРА СУМИ». Для уточнення даних або повідомлення про готовність угоди – фахівці центру обслуговування клієнтів телефонують за номерами, що зазначені для зворотного зв’язку.

«На вході в ЦОК є наліпки з контактами наших співробітників. Телефонуйте за вказаними номерами – вам обов’язково підкажуть, як заповнити документи, – наголосила Наталія Гончарова. – Ми неухильно дотримуємося протиепідемічних заходів задля безпеки персоналу і відвідувачів та робимо усе, аби клієнти «ЕНЕРА СУМИ» не відчули незручностей у зв’язку із карантинними обмеженнями».