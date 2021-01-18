С 1 февраля в Глухове новые тарифы на проезд С 1 февраля в Глухове меняется стоимость услуги на перевозку пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования.

На всех шести маршрутах (№1 «Корпорация «Гуматекс» - железнодорожная станция «Глухов», №2 «ЦРБ - школа № 5», №3 «ул. Заводская - ул. Пушкина», №4 «ул. Некрасова - ул. Родниковая», №5 «Агрофирма «Усовского» - ул. Гоголя - ул. Хренникова», №6 «ул. Шевченко - ул. Путивльская») тариф на проезд одного пассажира составит 5 грн.

Стоимость проезда одного пассажира на льготных маршрутах 4-П «ул. Родниковая - Центр - ул. Некрасова», 7-П «ул. Веригинская - Центр - ул. Покровская» и 8-П «с. Слепород - ул. Заводская - Центр» составит 4 грн.

Дети школьного возраста должны платить 3 грн.

С обращением о повышении тарифа в городской совет обратились перевозчики г. Глухов Дмитренко А.А. и Буйда Н.М. Они аргументировали такой шаг ростом минимальной заработной платы, повышением цен на запчасти и топливо. Последний раз тариф повышался в Глухове в 2018 году.

Соответствующее решение принято исполкомом Глуховского городского совета 21 января.