Когда ждать продолжение сериала «Найкращий сищик» по романам сумского писателя? Управляющий директор ICTV Анастасия Штейнгауз ответила, что мешает продолжению сериала.

Если коротко – банально – нехватка денег, поэтому канал ищет партнера.

– Поставив пилот в эфире, мы хотели посмотреть, как его примут зрители. Это процедура, поэтому нет никакой проблемы, что зритель сначала увидел первую серию, а потом через время — вторую, третью и так далее, - рассказала она Детектор медиа.

Пилот получился симпатичным, но, к сожалению, такой продукт очень дорогой в производстве и нам нужен партнер. Костюмы, кареты — не тянет украинский рынок самостоятельно такое снимать. Пока у нас нет партнера, поэтому сезон еще не снят, хотя сценарий уже написан. Может быть, эфир поможет нам сдвинуть этот процесс.

Ничего, сейчас платформы подтянутся. Может, государство.