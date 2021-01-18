Очередной суд взяли под свою защиту судебные охранники Сумщины Сегодня, 26 января, сотрудниками Службы судебной охраны взято под охрану Конотопский горрайонный суд Сумской области.

Во время проведения процедуры взятия под охрану суда, начальник территориального управления Службы судебной охраны в Сумской области полковник Службы Владимир Бабич лично представил главе суда охранников Фемиды, которые отныне будут обеспечивать охрану и безопасность в данном судебной учреждении.

Инструктируя сотрудников, он акцентировал их внимание на эффективном выполнении возложенных на Службу судебной охраны задач по охране суда, поддержание в нем общественного порядка и обеспечения безопасности участников судебного процесса, а также на обязательное соблюдение карантинных мероприятий.

Глава суда Татьяна Буток отметила, что передача учреждения под охрану стала долгожданным событием для коллектива суда, и выразила уверенность, что с появлением судебной охраны каждый работник суда и участник судебного процесса наконец чувствовать себя в безопасности.

Несмотря на зимнее время года, неизменной осталась традиция судебных охранников дарить цветы женской половине коллектива судебного учреждения в день взятия ее под охрану.

К сведению, Конотопского горрайонный суд стал 13-м объектом судебной власти, перешел под защиту Службы судебной охраны в области.