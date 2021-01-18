Очередной суд взяли под свою защиту судебные охранники Сумщины

Во время проведения процедуры взятия под охрану суда, начальник территориального управления Службы судебной охраны в Сумской области полковник Службы Владимир Бабич лично представил главе суда охранников Фемиды, которые отныне будут обеспечивать охрану и безопасность в данном судебной учреждении.
Инструктируя сотрудников, он акцентировал их внимание на эффективном выполнении возложенных на Службу судебной охраны задач по охране суда, поддержание в нем общественного порядка и обеспечения безопасности участников судебного процесса, а также на обязательное соблюдение карантинных мероприятий.
Глава суда Татьяна Буток отметила, что передача учреждения под охрану стала долгожданным событием для коллектива суда, и выразила уверенность, что с появлением судебной охраны каждый работник суда и участник судебного процесса наконец чувствовать себя в безопасности.
Несмотря на зимнее время года, неизменной осталась традиция судебных охранников дарить цветы женской половине коллектива судебного учреждения в день взятия ее под охрану.
К сведению, Конотопского горрайонный суд стал 13-м объектом судебной власти, перешел под защиту Службы судебной охраны в области.