На Сумщине будут судить замдиректора ООО за нелегальное хранение и утилизацию медотходов Сумской местной прокуратурой утвержден и 25 января направлен в суд обвинительный акт в отношении заместителя директора общества с ограниченной ответственностью по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений (ч. 1 ст. 325 УК Украины).

По данным следствия, указанное предприятие в нежилых помещениях и прилегающей территории в с. Старое Село Сумского района занималось сортировкой и утилизацией отходов. Действуя без лицензии на осуществление операций в сфере обращения с опасными отходами, заместитель директора предприятия допустил хранения и уничтожение использованных игл, шприцев, пробирок, отходов медицинских лабораторий, средств индивидуальной защиты - масок, резиновых перчаток и т.п.

Допущенные нарушения санитарно-противоэпидемических правил и норм несут потенциальный риск для здоровья и жизни людей, а также могли повлечь распространение инфекционных заболеваний.

Досудебное следствие проведено Сумским отделом полиции под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.