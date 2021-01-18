На Сумщине определили победителей областного этапа Всеукраинского конкурса «Новые технологии в новой школе» В течение октября-ноября 2020 годапроведено I (зональный) этап Всеукраинского конкурса авторских программ практических психологов и социальных педагогов в номинации «Развивающие программы».

К участию в конкурсе на Сумщине присоединились 13 психологических служб, на рассмотрение жюри поступило 29 авторских программ.

Во втором (областном) этапе, который длился с декабря 2020 года до января 2021-го, рассматривались 17 программ: из них 15 программ представлено практическими психологами (3 - учреждения дошкольного образования, 3 - учреждения общего среднего образования, 2 - учреждения дополнительного образования, 4 - учреждения профессионального (профессионально-технического) образования, 1 - учреждение специального перед высшими образования, 1 - учреждение институционального ухода и воспитания детей) и 2 - социальными педагогами учреждений общего среднего образования.

Решением профессионального жюри победителями II (областного) этапа конкурса определены:

I место - Биловол Ларису Владимировну, психолога государственного профессионально-технического учебного заведения «Сумское высшее профессиональное училище строительства и дизайна»;

II место - Приходько Викторию Николаевнц, психолога Сумского дошкольного учебного заведения (ясли-сад) № 30 «Чебурашка» г.Сумы;

III место - Остривну Ольгу Владимировну, психолога государственного учебного заведения «Сумское межрегиональное высшее профессиональное училище», и Зелюкину Татьяну Николаевну, психолога Глуховского дошкольного учебного заведения (центр развития ребенка) «Светлячок» Глуховского городского совета.