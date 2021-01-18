На Сумщине полицейский спас жизнь человека, у которого случился приступ эпилепсии Благодаря мгновенной реакции старшего сержанта полиции Бориса Педченко и своевременно оказанной им первой домедицинской помощи, удалось спасти жизнь мужчины.

Происшествие произошло утром 25 яванця в Ахтырке. Возвращаясь домой с ночной смены, полицейский ИВС № 6 (г. Ахтырка) ГУНП в Сумской области Борис Педченко увидел, что на дороге лежит человек, и ему пытается помочь женщина.

Правоохранитель сразу остановился и подошел к ним. По признакам полицейский понял, что у мужчины случился приступ эпилепсии, поэтому чтобы его спасти, начал оказывать ему первую домедицинскую помощь. Сразу же на место происшествия вызвали медиков «скорой». Сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.

Как говорит полицейский, ему приходилось не раз сталкиваться с подобными ситуациями во время службы, поэтому знает, как правильно действовать в таких случаях, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.