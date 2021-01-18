Травмированная сумчанка, которую сбили на переходе, в глубокой коме Женщина, которую 25 января сбили на нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Героев Крут, сейчас в коме.

После аварии ее на «скорой» доставили в реанимационное отделение Сумской областной клинической больницы.

Утром ее состояние было крайне тяжелое, рассказал Суспільному заведующий реанимационным отделением этой больницы Сергей Бережной.

«Она в глубокой коме, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. К этому привела тяжелая черепно-мозговая травма», - отметил врач.

Авария произошла вечером 25 января на улице Героев Крут, сообщает пресс-секретарь полиции Сумской области Олег Сологуб.

Автомобиль, на котором водитель совершил аварию, отправили на штрафплощадку. По факту ДТП открыли уголовного производства по ч. 2 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». По этой части статьи могут лишить свободы на три-восемь лет.