В маршрутке «Сумы – Шостка» на ходу отпали два колеса Инцидент произошел 24 января. О нем стало известно со слов пассажиров, находившихся в маршрутке Сумы-Шостка.

Люди говорят, что ДТП произошло возле села Слоут (Глуховский район). Маршрутка ехала с холма, по разбитой дороге. У нее просто на ходу отвалились два колеса. К счастью, маршрутка не перевернулась. К тому времени ее салон был заполнен наполовину. Пассажиры были шокированы тем, что произошло.

Людей подобрал следующий рейсовый автобус. Некоторых от Слоута забирали на автомобилях родственники.

Надо отметить, что билет от Сум до Шостки стоил 208 грн. При этом приемлемых условий для долгой поездки пассажиры не получили, ведь приехал не комфортабельный автобус, а обычная желтая маршрутка, пишет ШосткаNews.City.