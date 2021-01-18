За просроченные январские платежки за газ и тепло штрафовать не будут, - Шмыгаль Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что украинцы не будут платить штрафы или пеню, если не вовремя рассчитаются за газ и тепло.

О этом он заявил в эфире телеканала ICTV, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Штрафы или пеня за несвоевременно уплаченные газ, тепло за январь применяться не будут. Это тоже важный месседж для людей, чтобы они не переживали, если будут платежки высоковато начисленные или какие-то авансы будут поставлены в эти платежки", - сказал Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что тарифы на тепло и горячую воду не будут меняться.

"Мы ожидаем результатов расследования антимонопольного комитета и установления честных и прозрачных правил на рынке газа", - отметил Шмыгаль.