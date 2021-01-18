Жителів Сумщини тероризують колектори

Найчастіше це спосіб, вживаний колекторами, щоб психологічно вплинути на самого боржника, розголосивши відомості про його «недобросовісне» ухилення від погашення боргу. Однак також існують непоодинокі випадки, коли телефонують та спонукають до погашення взагалі неіснуючого кредиту іншої людини, що свідчить про шахрайські дії таких компаній.

Так, у листопаді 2020 року на мобільні телефони співробітників Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області, у тому числі першого заступника начальника та головного бухгалтера, почали надходити дзвінки з невідомих номерів, під час яких невстановленою особою було повідомлено, що один із співробітників Головного управління має заборгованість за кредитом перед ФК «Преміум Актив» та наполягала на його поверненні.

Після чого на номери мобільних телефонів співробітників Головного управління почали надходити дзвінки авторобота з різних номерів телефонів, у тому числі у позаробочий та нічний час, з вимогою повернути неіснуючий борг.

Такі телефонні дзвінки, особливо в неробочий час, є цькуванням співробітників Головного управління та втручанням в особисте життя, що є порушенням ст. 32 Конституції України, відповідно до якої ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя.

Постійні дзвінки щодо неіснуючого кредиту є порушенням Закону України «Про захист персональних даних», так як номер телефону особи разом з іншою інформацію, яка дає можливість ідентифікувати її, є персональними даними, використання яких можливе за згодою суб'єкта таких даних. У вказаному випадку, такі дії зі сторони відповідальних осіб ФК «Преміум Актив» свідчить про наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 182 КК України, а саме порушення недоторканості приватного життя, а також вбачаються ознаки самоправства, тобто самовільне, всупереч установленому законом порядку телефонне цькування та тиск на співробітників Головного управління, відповідальність за що передбачена ст. 356 КК України.

З метою протидії вказаній незаконній діяльності ФК «Преміум Актив», а також припинення цькування співробітників Головного управління, відділом правового забезпечення було підготовлено та направлено заяву про злочин у порядку ст. 214 КК України до органів Національної поліції.

Службові особи Сумського відділення поліції проігнорувавши норми чинного законодавства, а саме ст. 214 КПК України, не внесли до ЄРДР відомостей про злочин та не проводили досудове розслідування щодо фактів викладених в заяві. Це свідчить про зухвалу бездіяльність відповідальних осіб поліції.

Відділом правового забезпечення було подано скаргу до слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми на бездіяльність відповідальних осіб органів поліції щодо невнесення відомостей до ЄРДР, за результатами розгляду якої ухвалою суду від 14.01.2021 року по справі №592/157/21 було зобов'язано Сумський ВП ГУНП в Сумській області відкрити кримінальне провадження та розпочати досудове розслідування. Крім того, Головне управління направило лист щодо незаконних дій ФК «Преміум Актив» до Національного банку України, як органу, що здійснює нагляд за дотриманням ліцензійних умов діяльності небанківських фінансових установ.

Згідно зі ст. 32 Конституції України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Конституційний Суд України у своєму рішенні від 20.01.2012 р. № 2-рп/2012 зазначив, що лише фізична особа, якої стосується конфіденційна інформація, відповідно до конституційного та законодавчого регулювання права особи на збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації має право вільно, на власний розсуд визначати порядок ознайомлення з нею інших осіб, держави й органів місцевого самоврядування, а також право на збереження її в таємниці. Конституційний Суд України відніс до конфіденційної інформації про фізичну особу, крім вищезгаданої, ще й відомості про її майновий стан й інші персональні дані (рішення Конституційного Суду України від 30.10.1997 року № 5-зп). Отже, інформація, яку фізична особа надає кредитній установі, є конфіденційною. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом (ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію»).

У випадку, якщо до Вас телефонують колектори або представники фінансових компаній з-приводу боргу іншої людини або неіснуючого боргу, Головне управління рекомендує: