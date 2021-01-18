На Сумщине пожарные спасли от уничтожения жилой дом (видео) 25 января в 11:56 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки по ул. Попова в с. Горяйстовка Чупаховской ОТГ Ахтырского района.

О пожаре сообщили соседи, которые увидели дым и пламя из-под кровли здания. На место происшествия был направлен дежурный караул 31-го государственного пожарно-спасательного поста. По прибытию было установлено, что огнем охвачены кровля и перекрытие по всей площади, а также дрова, которые хранились у сарая. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенный жилой дом.

В 12:53 возгорание локализовали, а в 15:43 - потратив на тушение почти 4,5 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 6 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.