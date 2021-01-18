В Глухове двум ворам дали условные сроки В Глухове завершилось рассмотрение уголовное производства в отношении двух злоумышленников, уроженцев г. Глухов.

Первый - ранее дважды привлекался к уголовной ответственности, впервые в 2006 году за совершение особо тяжкого преступления будучи несовершеннолетним, во время условно-досрочного освобождения совершил нетяжкое преступление по неосторожности, второй - ранее не судимый.

По свидетельству очевидцев оба мужчины ночью 6 февраля 2020 года ночью зашли в «АТБ», набрали товара, но не оплатили, игнорируя охранника, пошли мимо кассы, начался спор, вызвали администратора, мужчины ему угрожали. По предложению охранника оплатить товар один из «покупателей» сказал, что могут и так забрать, прошли между касс к столу укладки товара, выложили товар, на повторное предложение осуществить оплату также отказались. Мужчины сказали, что деньги есть в машине. Один пошел якобы за деньгами, а другой собрал товар и тоже ушел. Мужчины вышли на улицу, сели в машину, которая подъехала, и уехали. Полиция их не застала. Один из приятелей позже, где-то через час вернулся, чтобы рассчитаться за товар, и был задержан полицейскими.

Суд постановил признать обоих виновными в совершении преступления и назначить наказание в виде пяти лет и четырех лет лишения свободы. На основании ст. 75 УК Украины освободить от наказания ранее судимого мужчину, если он в течение трех лет испытательного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него судом обязанности.

Второго обвиняемого освободить от наказания, если он в течение двух лет испытательного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него судом обязанности.

Начало испытательного срока исчислять с 18 января 2021 года, пишет Глухов.инфо.