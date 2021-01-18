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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:25133

Сумская область готовится к вакцинации против коронавируса

Об этом во время брифинга по ситуации с заболеванием коронавирусной инфекции в Сумской области сообщила заместитель начальника областного управления здравоохранения Галина Хомета.

По ее словам, Украина будет вакцинировать население постепенно, в несколько этапов. Сначала медики будут работать с группами риска инфицирования: медработники мобильных групп; медработники экстренной скорой помощи, медработниками лабораторий, где проводят тестирование на COVID-19; работниками и воспитанниками домов-интернатов.

«Идет макро- и микропланирование первого и второго этапа, всего будет пять этапов», - отметила Галина Хомета и добавила, что важно сформировать положительное отношение населения к кампании вакцинации.

По ее словам, первый этап предусматривает прививки людей с критическим риском инфицирования COVID-19 медицинских работников (оказывают помощь больным коронавирус в условиях стационара) и военных, участвующих в ООС. На втором вакцинировать других людей, которые оказывают медицинские услуги. На третьем и четвертом этапах вакцинировать тех, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства. На пятом этапе - людей в возрасте до 59 лет без сопутствующих заболеваний.

Медработники нашей области сейчас активно готовятся к этой важной работе. В каждом районе созданы мобильные бригады, которые будут действовать весь период вакцинации. В ближайшее время все члены мобильных бригад пройдут специальную подготовку по проведению прививок против коронавируса. В настоящее время ведется подготовительная работа по определению количества людей, которым делать прививки на разных этапах, и разработки графиков вакцинации.

Общество
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