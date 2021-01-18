В Сумах полицейские задержали двух наркоманов В Сумах, по ул. Прокофьева внимание полицейских привлек 32-летний местный житель.

Во время поверхностного осмотра его вещей сотрудники полиции обнаружили коробку, в которой хранились зип-пакета с 4-мя граммами марихуаны и 1,5 граммами порошкообразного вещества, внешне похожего на психотропное средство «Альфа-соль».

В тот же день по ул. Металлургов правоохранители остановили 29-летнего сумчанина, который имел при себе медицинский шприц, заполненный на 0,2 мл веществом бурого цвета, внешне похожим на наркотическое.

Работники полиции изъяли все обнаруженное и направили на экспертное исследование.

По данным фактам в полиции открыли уголовные производства по признакам ч.1 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет. Окончательное наказание определит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.