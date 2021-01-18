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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:57220

Сумчан запрошують долучитися до конкурсу проєктів від посольства Фінляндії

Посольство Фінляндії в Україні оголошує конкурс проєктів для громадських організацій, незалежних ЗМІ та закладів культури, націлених на зменшення бідності, реалізацію основних прав та сприяння сталому розвитку в усьому світі.

У деяких випадках подавати свої заявки також можуть інші організації, наукові та дослідницькі інститути, незалежні ЗМІ та заклади культури, окрім державних організацій.

Теми проєктів можуть бути наступними: інноваційні рішення щодо переробки відходів у громадах, підвищення обізнаності щодо змін клімату або біорізноманіття, пом’якшення втрат у галузі навчання у зв'язку із пандемією Covid-19.

Для участі Заявникам необхідно заповнити аплікаційну заявку англійською мовою та надіслати разом із  заповненими додатком 1 та додатком 2 до Посольства не пізніше 17:00 14 лютого 2021 року на електронну адресу: PYM.KIO@formin.fi, вказавши у темі повідомлення «LCF» та назву організації.

Конкурсні вимоги до проєктів наступні: обсяг аплікаційної заявки не має перевищувати п'ять сторінок (шрифт 12) + додатки; запропонований проєкт повинен мати потенціал для реальних, вимірних результатів; обсяг файлів із аплікаційною заявкою та Додатками не повинен перевищувати разом 5 Mb; розглядатимуться лише заявки, надіслані до PYM.

Зауважимо, Посольство не підтримує проєкти, що передбачають фінансування виключно за рахунок Фонду. Всі проєкти, що фінансуються за рахунок коштів Фонду, повинні провести незалежний аудит. Відповідні кошти можуть бути включені до бюджету проєктної пропозиції.

Посольство заохочує заявників до стратегічної співпраці з іншими організаціями громадянського суспільства, місцевими органами влади та приватним сектором з метою підвищення сталості та ефективності проєкту.

Для підтримки у 2021 році буде відібрано щонайбільше чотири проєктні пропозиції. Фінансова підтримка від Посольства для проєкту може варіюватися у межах 50 тис. євро.

Запропоновані проєкти розраховані, як правило, на один або два роки.

Результати першого туру слід очікувати 18 березня 2021 поточного року.

Кандидатів, відібраних до другого туру, можуть попросити надати додаткову інформацію. Результати другого туру можна очікувати 20 квітня 2021 року.

Посольство зв’яжеться із кандидатами, відібраними до фінального туру для проведення співбесіди, після якої і буде прийнято остаточне рішення.

Детально з умовами конкурсу можна ознайомитись за посиланням.

Общество
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