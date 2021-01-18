Кому в Сумах сегодня отключили воду? Отдел «Служба 15-80» Сумского горсовета сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях.

Отдел «Служба 15-80» сообщает о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, требующих отключения воды.

Речь идет о домах по адресам: ул. Лермонтова, 15, ул. Береста, 5, ул. Харьковская, 40 (замена коренных кранов холодной и горячей воды в квартирах), ул. Харьковская, 1, ул. Петропавловская, 72 (ремонт и замена труб холодного и горячего водоснабжения в квартирах), Прокофьева, 36 (замена труб отопления в квартире), ул. Харьковская, 44 (замена счетчиков холодной воды в квартире), ул. Ахтырская, 29, ул. Роменская, 88 (замена полотенцесушителей в квартирах), пер. С. Красовицкого, 5 (замена стояка горячей воды в квартире), ул. Шевченко, 2 (замена труб холодной и горячей воды в квартире).