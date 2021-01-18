В Сумах на переходе сбили женщину Полицейские расследуют обстоятельства ДТП, в котором пострадала женщина-пешеход.

25 января, около 19:00, на улице Героев Крут, 48-летний сумчанин, находясь за рулем автомобиля Skoda, допустил наезд на пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе.

Водитель транспортного средства не пострадал, а 42-летняя женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована в реанимационное отделение Сумской областной клинической больницы для оказания медицинской помощи.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.2 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.