На Сумщине 19-летний парень забил табуреткой свою соседку (видео)

Исчезновение женщины заметили после того, как она уже который день не выходила на связь. Пока родственники ехали в село, к женщине уже заглянул другой сосед, который и увидел последствия злой расправы. Тело хозяйки было покрыто синяками и ранами, говорится в сюжете Надзвичайних новин.
Работники полиции оперативно разыскали и задержали злоумышленника в городе Сумы. Им оказался друг дочери, чью мать убил парень.
За что же он так жестоко расправился с женщиной? Сам парень четко так и не смог объяснить, мол, зашел в гости, слово за слово, что-то не понравилось, тогда и схватился за табурет.
За эту бессмысленную и жестокую расправу парню светит 15 лет тюрьмы.