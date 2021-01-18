Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 21:25246

На Сумщине 19-летний парень забил табуреткой свою соседку (видео)

На Сумщине молодой парень до смерти забил 52-летнюю женщину, которая проживала с ним по соседству, а чтобы тело не нашли, забросал его вещами.

Исчезновение женщины заметили после того, как она уже который день не выходила на связь. Пока родственники ехали в село, к женщине уже заглянул другой сосед, который и увидел последствия злой расправы. Тело хозяйки было покрыто синяками и ранами, говорится в сюжете Надзвичайних новин.

Работники полиции оперативно разыскали и задержали злоумышленника в городе Сумы. Им оказался друг дочери, чью мать убил парень.

За что же он так жестоко расправился с женщиной? Сам парень четко так и не смог объяснить, мол, зашел в гости, слово за слово, что-то не понравилось, тогда и схватился за табурет.

За эту бессмысленную и жестокую расправу парню светит 15 лет тюрьмы.

Право

Новости

На Сумщине 101 новый случай заболевания коронавирусом: подробности
Сегодня 08:54
Сумскому водоканалу нужно еще 12 млн грн
Сегодня 21:45
На Сумщине 19-летний парень забил табуреткой свою соседку (видео)
Сегодня 21:25
Сумские лыжницы отбегали на Кубке мира
Сегодня 21:18
На Сумщине ТИК получила все протоколы по выборам Конотопского городского головы
Сегодня 20:56
«Убытки, отсутствие покупателей и штрафы» - каким был строгий карантин для сумских предпринимателей
Сегодня 19:39
В Сумском суде слушали эксперта и свидетеля по делу о взрыве на «Гуала Кложерс»
Сегодня 19:26
Стали известны подробности охоты на Сумщине, на которой убили охотника
Сегодня 19:19
В Сумах помещение бывшего управления НБУ планируют передать апелляционному суду
Сегодня 17:18
На Сумщине взяли под стражу виновника смертельной ДТП
Сегодня 17:13
Организатору переправки трех нелегалов на Сумщине сообщено о подозрении
Сегодня 17:09
Сумських сміттярів оштрафували за необґрунтованість тарифів
Сегодня 16:54
view counter

Статьи

Как выбрать электрочайник?
Сегодня 13:50
Статистика коронавируса на Сумщине снижается: локдаун помог?
Сегодня 12:42
Досаждают насекомые-вредители? Не обойтись без инсектицидов
Вчера 21:33
Як змінити постачальника газу
22.01.2021 17:29
Отравились в ресторане: как получить компенсацию
22.01.2021 15:23
Засновниця сумського бренду вишиванок «Своє» увійшла до списку «100 успішних українців»
21.01.2021 20:34
Без світла і води. Жінка на Сумщині повернулась додому після 10 років у психлікарні
20.01.2021 13:16
Кто за что отвечает: обязанности мэра, замов, управделами и секретаря горсовета
20.01.2021 12:35
Служба зайнятості Сумщини активно взаємодіє з ОТГ
19.01.2021 15:28
Спиртовые дрожжи – отличный выбор для производителей спиртных напитков
19.01.2021 13:09
Бюджетна оборудка ексрегіоналів на Сумщині, або Збагачення на потребах пацієнтів
18.01.2021 17:17
Коронавирус на Сумщине: итоги недели
18.01.2021 12:55
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Кино Планета Кіно
10.30; 12.30; 14.00; 14.30; 16.30; 18.40; с 28.01 - 10.15; 14.00
Ще по одній (Томас Вінтерберг, 2020)
Ще по одній (Томас Вінтерберг, 2020)
Кино Планета Кіно
20.45; с 28.01 - 20.00
Диво-жінка 1984 (Петті Дженкінс, 2020)
Диво-жінка 1984 (Петті Дженкінс, 2020)
Кино Планета Кіно
12.00; 15.00; 18.00; 20.15; с 28.01 - 17.45
Казка старого мельника (Олександр Ітигілов, 2016)
Казка старого мельника (Олександр Ітигілов, 2016)
Кино Планета Кіно
10.00
Безславні кріпаки (Роман Перфільєв, 2020)
Безславні кріпаки (Роман Перфільєв, 2020)
Кино Планета Кіно
21.00
Перше Різдво (Сальво Фікарра, Валентино Піконе, 2019)
Перше Різдво (Сальво Фікарра, Валентино Піконе, 2019)
Кино Планета Кіно
20.40
Відчайдушні втікачі (Альбер Дюпонтель, 2020)
Відчайдушні втікачі (Альбер Дюпонтель, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.