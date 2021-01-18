На Сумщине 19-летний парень забил табуреткой свою соседку (видео) На Сумщине молодой парень до смерти забил 52-летнюю женщину, которая проживала с ним по соседству, а чтобы тело не нашли, забросал его вещами.

Исчезновение женщины заметили после того, как она уже который день не выходила на связь. Пока родственники ехали в село, к женщине уже заглянул другой сосед, который и увидел последствия злой расправы. Тело хозяйки было покрыто синяками и ранами, говорится в сюжете Надзвичайних новин.

Работники полиции оперативно разыскали и задержали злоумышленника в городе Сумы. Им оказался друг дочери, чью мать убил парень.

За что же он так жестоко расправился с женщиной? Сам парень четко так и не смог объяснить, мол, зашел в гости, слово за слово, что-то не понравилось, тогда и схватился за табурет.

За эту бессмысленную и жестокую расправу парню светит 15 лет тюрьмы.