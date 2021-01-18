В Сумском суде слушали эксперта и свидетеля по делу о взрыве на «Гуала Кложерс» По делу о взрыве на сумском предприятии «Гуала Кложерс» слушали свидетеля и эксперта. Заседание состоялось в Заречном суде сегодня, 25 января.

Сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Роман Сургай, который проходит по делу в качестве свидетеля, в день взрыва выезжал на место. Он считает, что взрыв мог произойти из-за искры механического происхождения, статического электричества или открытого источника зажигания, пишет Суспільне.

«Для определения окончательной причины нужно проведение технической экспертизы специализированного учреждения или эксперта, который имеет право для данных работ», - сказал Сургай.

Судья Ирина Климашевская спросила свидетеля, верно ли, что он составил отчет на основании устных разговоров с людьми, которые назвались работниками. Роман Сургай ответил утвердительно.

После этого слушали судебного эксперта Сергея Курносенко. Он исследовал материалы о требованиях охраны труда на предприятии. На вопрос, в результате чего произошел взрыв, Курносенко ответил, что «в самой вытяжке собирается смесь, которая может взрываться».

Ирина Климашевская спросила эксперта о том, почему он анализировал и давал заключение относительно работ, которые не касались измерения величин выбросов веществ, чем вышли за рамки вопроса. Он ответил, что такой вывод сделал, «исследовав объяснения свидетелей».