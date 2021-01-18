Организатору переправки трех нелегалов на Сумщине сообщено о подозрении Сумской областной прокуратурой 25 января сообщено о подозрении 25-летнему парню, который пытался переправить через государственную границу Украины трех лиц (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

По данным следствия, житель Харьковщины, по предварительному сговору с двумя другими лицами, за денежное вознаграждение в размере 2700 долларов США организовал переправку на территорию Российской Федерации трех человек вне установленного пункта пропуска. Непосредственно во время совершения преступления 24 января подозреваемого задержали в с. Грабовское Краснопольского района в 250 метрах от Российской Федерации.

Досудебное следствие продолжается, устанавливаются сообщники задержанного.

Противоправную деятельность лица прекращено сотрудниками УСБУ в Сумской области и следственного управления Нацполиции, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.