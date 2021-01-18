Сумських сміттярів оштрафували за необґрунтованість тарифів З якими тарифами на послуги з поводження з твердими побутовими відходами, що надаються ТОВ «А-Муссон» сумчани почали новий рік? - запитує головне управління Держпродспоживслужби України в Сумській області.

На сьогодні ТОВ «А-МУССОН» застосовує тимчасові тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами, введені рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 03.06.2020 № 296 «Про введення в дію рішення конкурсної комісії щодо визначення суб’єктів господарювання – виконавців комунальних послуг з вивезення побутових відходів, що утворюються на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади (лоти №№ 1-4)»: для населення багатоквартирних будинків у розмірі 24,50 грн. з людини, для приватного сектору – 24,24 грн. з людини. До цієї вартості входить вивезення твердих побутових, великогабаритних та ремонтних відходів. Крім зазначеної вартості товариством донараховуються витрати на послуги, що надаються КП «Сумижилкомсервіс» Сумської міської ради по захороненню побутових відходів у розмірі 4,71 грн. на людину у місяць.

Одним із пунктів рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 03.06.2020 № 296 було зобов’язано надавачів послуг з поводження з побутовими відходами в термін до 20.07.2020 здійснити розрахунки тарифів та подати їх для встановлення відповідно до чинного законодавства України, який на сьогодні не виконаний. Тоді, як для підприємств надавачів послуг змінилися ряд умов у їх наданні: змінилися розміри територій, що обслуговуються, схеми санітарного очищення Сумської міської об’єднаної територіальної громади, норми надання послуг з вивезення твердих побутових відходів. Поряд з цим, за результатом проведеної позапланової перевірки ТОВ «А-МУССОН» Головним управлінням Держпродспоживслужби в Сумській області у 2019 році були встановлені факти завищення собівартості послуг у розрахунку на рік на 8,3 млн. грн., обґрунтованість зазначених порушень була підтверджена рішенням Сумського окружного адміністративного суду від 20.09.2020 по справі №480/4608/19.

З метою попередження обрахування споживачів шляхом застосування ТОВ «А-МУССОН» необґрунтованих рівнів тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами Головним управлінням Держпродспоживслужби в Сумській області ТОВ «А-МУССОН» включено до річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Держпродспоживслужби на 2021 рік. Відповідно до п. 4 ст. 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» товариство повідомлено про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) у період визначений в плані. Але у період проведення планової перевірки директор ТОВ «А-МУССОН» знаходився на лікарняному, заступник директора ТОВ «А-МУССОН» – у відпустці. При цьому керівництво ТОВ «А-МУССОН» не визначило уповноважену особу для прийняття участі у проведенні планової перевірки, чим створило перешкоду у її проведенні.

За вказані дії до ТОВ «А-МУССОН» застосована адміністративно-господарська санкція передбачена п. 4 ч.1 ст. 20 Закону України «Про ціни і ціноутворення» у вигляді штрафу у розмірі 34 тис. грн.

Питання обґрунтованості розміру діючих тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами, що надаються ТОВ «А-МУССОН» залишається відкритим.

Разом з тим, відділом правового забезпечення Головного управління був підготовлений та направлений запит до ТОВ «А-МУССОН» і виконавчого комітету Сумської міської ради щодо надання інформації про фактичні понесені товариством витрати на оплату праці та фактичне здійснення витрат на облаштування контейнерних майданчиків. У разі приховування такої інформації, Головне управління буде вимушено звернутись до правоохоронних органів.