Сумчанин отсудил у предприятия 1,6 млн грн Гражданин через суд получил выплату доли, как бывший участник совместного общества в размере 1,6 млн грн.

В Хозяйственный суд с иском обратился Николай Терещенко к ответчику ООО «Совместное предприятие «Эмпаер МОТОРС» о взыскании 3,7 млн грн пропорционально доле в уставном капитале в этом предприятии.

Истец свои исковые требования обосновывает тем, что у него возникли сомнения относительно оценки имущества, а потому он заказал независимую экспертную оценку одного из объектов в собственности совместного предприятия. Он направлял ответчику письма с предложением выплаты стоимости доли участника или передать часть площади административно-торгового центра в размере 10% от общей площади. По состоянию на дату обращения в хозяйственный суд ни ответа, ни средств к истцу не поступало. В то же время, ответчик в своем отзыве на исковое заявление возражает против исковых требований, считая требования истца необоснованными и обращая внимание на то, что согласно статье 24 Закона № 2275 общество выплатило бывшему участнику стоимость его доли, а не часть стоимости имущества общества.

Исковое требование истца основывается на отчете о независимой экспертной оценке объекта недвижимого имущества. Суд констатирует, что этот Отчет не может быть использован для определения стоимости доли истца в уставном капитале ответчика, поскольку он касается не оценки стоимости доли истца в уставном капитале общества, исходя из рыночной стоимости совокупности всех долей участников общества (ответчика) пропорционально размеру доли истца, а касается исключительно определения рыночной стоимости объекта недвижимого имущества - нежилого здания административно-торгового центра «Эмпаер МОТОРС», общей площадью 2791,3 кв. м, и соответственно стоимости части этого здания (10%) пропорционально доле истца в уставном капитале ответчика.

Однако в соответствии с пунктами 6.15.7, 6.15.8 Устава и частей седьмой и восьмой статьи 24 Закона № 2275 общество обязано выплатить бывшему участнику не стоимость его доли в выбранном им отдельном имуществе (в данном случае - объекте недвижимости) общества пропорционально к размеру доли такого участника в уставном капитале общества, а стоимость его доли, исходя из рыночной стоимости всех долей участников общества, пропорционально размеру доли такого участника. Таким образом, судом установлено, что стоимость части имущества общества пропорционально оплаченной истцом доле в уставном капитале общества составляет 1,6 млн грн без учета налога на добавленную стоимость, а исковые требования подлежат удовлетворению в этой сумме.