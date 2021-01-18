В Сумах массово будут тестировать на антиген COVID 19 (видео) По информации заместителя начальника управления здравоохранения Сумской ОГА Галины Хометы, за неделю на Сумщине ожидают еще около 50 тыс. экспресс-тестов.

Какова их эффективность и где можно пройти такое исследование в сюжете ТРК «Видикон».