В деле по факту взрыва на заводе «Гуала Кложерс» в Сумах допрашивают свидетелей

Сегодня, 25 января, в судебном заседании допрашивали свидетеля и эксперта.
Начальника службы охраны труда этого завода обвиняют в нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 272 УК Украины).
Трагедия произошла 28 сентября 2019 года в г. Сумы. В этот день на территории ООО «Гуала Кложерс Украина», в производственном цехе № 8, произошел взрыв производственного оборудования с горением. В результате взрыва пострадали работники данного предприятия, получившие телесные повреждения различной степени тяжести.