В деле по факту взрыва на заводе «Гуала Кложерс» в Сумах допрашивают свидетелей В 13.00 10 февраля состоится следующее судебное заседание по факту взрыва на заводе «Гуала Кложерс Украина», во время которого пострадали 6 человек и получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Сегодня, 25 января, в судебном заседании допрашивали свидетеля и эксперта. Начальника службы охраны труда этого завода обвиняют в нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 272 УК Украины). Трагедия произошла 28 сентября 2019 года в г. Сумы. В этот день на территории ООО «Гуала Кложерс Украина», в производственном цехе № 8, произошел взрыв производственного оборудования с горением. В результате взрыва пострадали работники данного предприятия, получившие телесные повреждения различной степени тяжести.