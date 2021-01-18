У Сумському обласному краєзнавчому музеї експонується незвичайний годинник ХІХ століття

За інформацією управління культури облдержадміністрації, цей годинник виготовлений французькими майстрами наприкінці ХІХ ст. та переданий до фондового зібрання в лютому 1948 року. Виріб вражає красою фігурної форми, максимальною реалістичністю фактури, сюжетною динамічністю та посилено вираженою емоційністю.

Цей вишуканий предмет барокового мистецтва має складну композиційну структуру, основою якої є масивний фігурний постамент, прикрашений геометричним орнаментом з накладними елементами рослинно-квіткового типу. Циферблат встановлений у торцеву частину циліндра, вкритий білою емаллю, має ажурні бронзові стрілки та позначення годин римськими, а хвилин арабськими цифрами. Особливої краси годиннику надають відлиті з бронзи фігури персонажів античної міфології.

Виготовлення годинника у ХІХ ст. було складною справою, що потребувала злагодженої роботи майстрів різних спеціальностей. На цьому музейному експонаті вигравірувані написи та клейма, з яких можна отримати багато цінної інформації. Маркування вказують на виробника годинникового механізму – завод, засновником якого був знаменитий французький майстер-годинникар, ювелір і механік, що став піонером в галузі індустріалізації виробництва годинників – Фредерік Джапі (1749-1812). Напис «Barrard&Vignon» вказує на те, що зборку й продаж годинників здійснювала фірма, яка працювала з 60-х років ХІХ ст. до початку ХХ ст. у Парижі.

Загальний стиль, форма, обробка та матеріал камінних годинників визначали архітектурно-просторове місце їхнього розміщення в інтер’єрах будинків. Подібні вироби виконували не лише прагматичну функцію визначення часу, а й за своєю суттю були частиною декоративного, мистецького та естетичного світосприйняття людини певної історичної епохи.