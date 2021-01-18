В Конотопе спасатели оказали помощь бабушке 24 января в 16:17 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи по ул. Клубная в г. Конотоп.

На место вызова было направлено отделение дежурного караула 12-й государственной пожарно-спасательной части.

Как выяснилось, на линию экстренного вызова «101» звонила подруга потерпевшей, которая уже несколько дней не могла дозвониться до знакомой. Спасатели с помощью механизированного инструмента попали в квартиру, после чего передали женщину медикам и работникам полиции.

Всего для оказания помощи привлекалось 5 человек личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.