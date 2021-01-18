Прокуратура настаивает на содержании под стражей для подозреваемого в разбойном нападении на семью предпринимателя Сегодня, 25 января, следственная судья Заречного районного суда г. Сумы объявила решение, которым прокурору и следователю в выборе подозреваемому в разбойном нападении меры пресечения в виде содержания под стражей отказано, зато ходатайство адвоката подозреваемого о круглосуточном домашнем аресте с ношением электронного средства контроля удовлетворено.

В постановлении суда указано, что риск сокрытия подозреваемого от органа досудебного расследования существует, однако не подтвержден фактами, что подозреваемый может влиять на потерпевших или свидетелей. Страх потерпевшего о возможном влиянии на него и его жену связан исключительно с характером и тяжестью событий, а только тяжестью совершенного преступления, сложность дела и серьезность обвинений не могут считаться достаточными причинами для содержания под стражей - говорится в постановлении. Также судья считает, что следователь безосновательно ссылается на предыдущую судимость подозреваемого, поскольку она уже погашена (подозреваемый отбывал наказание за вымогательство). В то же время подозреваемый имеет исключительно положительную характеристику. Прокуратура категорически не согласна с решением суда и уже готовит апелляционную жалобу.

Напоминаем, что 24 октября 2020 года в г. Кролевец двое мужчин, угрожая хозяину квартиры и его жене ножом и предметом, похожим на пистолет, требовали деньги и ценности. Супруги начали сопротивляться, началась схватка, а потом и стрельба. Один нападающий убежал, а другой хозяин квартиры задержал. 30 октября 2020 года в Харькове задержали беглеца. В настоящее время он в СИЗО.

Действия обоих подозреваемых квалифицированы по ч. 4 ст. 187 и ч. 2 ст. 353 УК Украины. За содеянное им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

У пострадавшего сломана челюсть, ранения головы резиновой пулей - в общем 42 раны, у потерпевшей откушенный палец на руке и 27 повреждений, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.