Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:40240

Прокуратура настаивает на содержании под стражей для подозреваемого в разбойном нападении на семью предпринимателя

Сегодня, 25 января, следственная судья Заречного районного суда г. Сумы объявила решение, которым прокурору и следователю в выборе подозреваемому в разбойном нападении меры пресечения в виде содержания под стражей отказано, зато ходатайство адвоката подозреваемого о круглосуточном домашнем аресте с ношением электронного средства контроля удовлетворено.

В постановлении суда указано, что риск сокрытия подозреваемого от органа досудебного расследования существует, однако не подтвержден фактами, что подозреваемый может влиять на потерпевших или свидетелей. Страх потерпевшего о возможном влиянии на него и его жену связан исключительно с характером и тяжестью событий, а только тяжестью совершенного преступления, сложность дела и серьезность обвинений не могут считаться достаточными причинами для содержания под стражей - говорится в постановлении. Также судья считает, что следователь безосновательно ссылается на предыдущую судимость подозреваемого, поскольку она уже погашена (подозреваемый отбывал наказание за вымогательство). В то же время подозреваемый имеет исключительно положительную характеристику. Прокуратура категорически не согласна с решением суда и уже готовит апелляционную жалобу.

Напоминаем, что 24 октября 2020 года в г. Кролевец двое мужчин, угрожая хозяину квартиры и его жене ножом и предметом, похожим на пистолет, требовали деньги и ценности. Супруги начали сопротивляться, началась схватка, а потом и стрельба. Один нападающий убежал, а другой хозяин квартиры задержал. 30 октября 2020 года в Харькове задержали беглеца. В настоящее время он в СИЗО.

Действия обоих подозреваемых квалифицированы по ч. 4 ст. 187 и ч. 2 ст. 353 УК Украины. За содеянное им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

У пострадавшего сломана челюсть, ранения головы резиновой пулей - в общем 42 раны, у потерпевшей откушенный палец на руке и 27 повреждений, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право

Новости

На Сумщине 101 новый случай заболевания коронавирусом: подробности
Сегодня 08:54
Коронавирус подхватили 2 студента и 6 педагогов Сумщины
Сегодня 15:52
В Ахтырке полицейский спас мужчину, у которого случился приступ эпилепсии
Сегодня 15:49
В Шостке снова прошел тарифный протест
Сегодня 15:27
Кролевецкая центральная новогодняя елка станет «матерью» тысячам новых деревьев
Сегодня 14:59
В Конотопе спасатели оказали помощь бабушке
Сегодня 14:52
В Сумах спасатели оказали помощь пожилой женщине
Сегодня 14:50
Прокуратура настаивает на содержании под стражей для подозреваемого в разбойном нападении на семью предпринимателя
Сегодня 14:40
У сумчанки украли мобилку в магазине
Сегодня 14:38
За выходные в Сумах произошло 9 ДТП
Сегодня 14:03
На Сумщине объявили штормовое предупреждение
Сегодня 13:51
В Сумах в один день пройдут сессии горсовета и облсовета
Сегодня 13:48
view counter

Статьи

Как выбрать электрочайник?
Сегодня 13:50
Статистика коронавируса на Сумщине снижается: локдаун помог?
Сегодня 12:42
Досаждают насекомые-вредители? Не обойтись без инсектицидов
Вчера 21:33
Як змінити постачальника газу
22.01.2021 17:29
Отравились в ресторане: как получить компенсацию
22.01.2021 15:23
Засновниця сумського бренду вишиванок «Своє» увійшла до списку «100 успішних українців»
21.01.2021 20:34
Без світла і води. Жінка на Сумщині повернулась додому після 10 років у психлікарні
20.01.2021 13:16
Кто за что отвечает: обязанности мэра, замов, управделами и секретаря горсовета
20.01.2021 12:35
Служба зайнятості Сумщини активно взаємодіє з ОТГ
19.01.2021 15:28
Спиртовые дрожжи – отличный выбор для производителей спиртных напитков
19.01.2021 13:09
Бюджетна оборудка ексрегіоналів на Сумщині, або Збагачення на потребах пацієнтів
18.01.2021 17:17
Коронавирус на Сумщине: итоги недели
18.01.2021 12:55
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Кино Планета Кіно
10.30; 12.30; 14.00; 14.30; 16.30; 18.40; с 28.01 - 10.15; 14.00
Ще по одній (Томас Вінтерберг, 2020)
Ще по одній (Томас Вінтерберг, 2020)
Кино Планета Кіно
20.45; с 28.01 - 20.00
Диво-жінка 1984 (Петті Дженкінс, 2020)
Диво-жінка 1984 (Петті Дженкінс, 2020)
Кино Планета Кіно
12.00; 15.00; 18.00; 20.15; с 28.01 - 17.45
Казка старого мельника (Олександр Ітигілов, 2016)
Казка старого мельника (Олександр Ітигілов, 2016)
Кино Планета Кіно
10.00
Безславні кріпаки (Роман Перфільєв, 2020)
Безславні кріпаки (Роман Перфільєв, 2020)
Кино Планета Кіно
21.00
Перше Різдво (Сальво Фікарра, Валентино Піконе, 2019)
Перше Різдво (Сальво Фікарра, Валентино Піконе, 2019)
Кино Планета Кіно
20.40
Відчайдушні втікачі (Альбер Дюпонтель, 2020)
Відчайдушні втікачі (Альбер Дюпонтель, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.