У сумчанки украли мобилку в магазине Неоднократно судимый мужчина похитил у женщины мобильный телефон прямо в продовольственном магазине.

В прошлую пятницу, в одном из продовольственных магазинов областного центра, неизвестный похитил у 35-летней женщины ее телефон сотовой связи. Гражданка обратилась к работникам службы безопасности магазина, которые обнаружили на камерах наблюдения вора и вызвали полицию. Мужчину правоохранители узнали. Им оказался 33-летний местный житель. Полицией настоящее время решается вопрос об уведомлении ему о подозрении в совершении преступления.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 и ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.