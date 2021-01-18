За выходные в Сумах произошло 9 ДТП За выходные (23-24 января) патрульные проработали более 350 сообщений.

Выезжали на 9 ДТП (1 автопроисшествие с пострадавшими, в которой травмирован 1 человек, 1 ДТП с материальным ущербом, в 7 случаях водители пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол). Составили 130 административных материалов за нарушение ПДД (из которых 8 за управление в состоянии опьянения). Составили более 50 административных материалов за нарушение общественного порядка. Задержали человека, вероятно, причастного к нанесению телесных повреждений. Раскрыли 3 наркопреступления. Обнаружили документ с признаками подделки. Обнаружили предмет с признаками холодного оружия.