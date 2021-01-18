В Сумах ЖЭКи проверят на наличие материального резерва Мэр Сум Александр Лысенко поручил департаменту инфраструктуры города проверить наличие у обслуживающих организаций материального резерва.

По его мнению, запас материалов для ремонта позволит обслуживающим организациям более оперативно реагировать на аварийные ситуации.

- Все должны иметь в запасе минимум 5 м труб, а то и до 10 м или 20 м труб, диаметр стандартный, всем известно, какая труба для холодной и горячей воды, канализации, потому что аварийные ситуации могут случаться в выходные, когда магазины и базы закрыты. Проверьте во всех обслуживающих организациях наличие материального резерва, в частности труб, запорной арматуры, - дал поручение директору департамента инфраструктуры города Александру Журбе, который рассказал, что ООО «Домком-Сумы» ждал до понедельника, чтобы купить материалы, так как магазины были закрыты из-за локдауна.