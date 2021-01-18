Чи можуть роботодавці подавати до центрів зайнятості звіти онлайн?

Інші передбачені законодавством звітності та інформації подаються до державної служби зайнятості особисто або поштовим відправленням.
Принагідно нагадуємо, що у період локдауну з 8 до 24 січня 2021 року центри зайнятості працювали у звичному режимі.
Однак напередодні відвідування радимо зателефонувати до центру зайнятості та з’ясувати, як він працює. Тимчасово закриваються на карантин ті центри, де у фахівців виявлено захворювання на ковід.
Як знайти потрібний контактний номер телефону?
Потрібно зайти на сайт обласного центру зайнятості і на головній сторінці знайти рубрику «Контакти». Там є адреси та номери телефонів центрів зайнятості та філій регіону.