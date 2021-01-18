Чи можуть роботодавці подавати до центрів зайнятості звіти онлайн? За словами директора Сумського обласного центру зайнятості Володимира Підлісного, наразі у роботодавців є можливість подавати до центрів зайнятості/філій в електронному вигляді лише звітність за формою № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)».

Інші передбачені законодавством звітності та інформації подаються до державної служби зайнятості особисто або поштовим відправленням.

Принагідно нагадуємо, що у період локдауну з 8 до 24 січня 2021 року центри зайнятості працювали у звичному режимі.

Однак напередодні відвідування радимо зателефонувати до центру зайнятості та з’ясувати, як він працює. Тимчасово закриваються на карантин ті центри, де у фахівців виявлено захворювання на ковід.

Як знайти потрібний контактний номер телефону?

Потрібно зайти на сайт обласного центру зайнятості і на головній сторінці знайти рубрику «Контакти». Там є адреси та номери телефонів центрів зайнятості та філій регіону.