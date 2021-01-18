Мэр Сум снова заговорил о фасадах на Соборной: уже весной возьмутся за ремонт Сегодня, 25 января, на аппаратном совещании в мэрии Александр Лысенко снова вспомнил о фасадах в центральной части Сум.

В частности, о разработке Положения по приведению в соответствующий вид и порядок строений в центре Сум, которым занимается горуправление архитектуры. По информации начальника горуправления Андрея Кривцова, оно уже в принципе закончено, документ можно выносить на депутатские комиссии, согласовывать – и на сессию. В январе утвердить такое Положение не успеют, но в феврале оно должно выйти на рассмотрение горсовет, пишет Ваш шанс.

- Весной весь центр уже должен быть обновлен. Пятиэтажку напротив памятника Шевченко на Соборной необходимо внести в городскую программу – ее мы сделаем за счет города. Как и Соборную, 27, где находится Агенция промоции. Я понимаю, что это будет намного быстрее и эффективнее. А все остальные фасады прописывайте в Положении прямо по датам и требованиям. Все должно быть отремонтировано, покрашено в соответствии со всеми архитектурными нормами и правилами. Город должен выглядеть, как следует», - уточнил городской голова.