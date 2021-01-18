Мэр Сум хочет создать коммунальный ФК Мэр Сум Александр Лысенко инициирует создание коммунального футбольного клуба «Сумы».

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил депутат Сумского горсовета Владимир Чепик.

«Соответствующий проект решения тянут на сессию в среду!

Сколько это будет стоить городу неизвестно!

Без обсуждения и расчетов!

Определена штатная структура - 30 человек (20 из них спортсменов).

Думаю, мэр определился и с директором клуба - Линник Артем Николаевич.

Что думаете сумчане?», - написал депутат.

Напомним: город уже год поддерживает финансово ФК «Сумы», который выступает в чемпионате Украины среди аматоров.