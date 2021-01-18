Мэр Сум хочет создать коммунальный ФК

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил депутат Сумского горсовета Владимир Чепик.
«Соответствующий проект решения тянут на сессию в среду!
Сколько это будет стоить городу неизвестно!
Без обсуждения и расчетов!
Определена штатная структура - 30 человек (20 из них спортсменов).
Думаю, мэр определился и с директором клуба - Линник Артем Николаевич.
Что думаете сумчане?», - написал депутат.
Напомним: город уже год поддерживает финансово ФК «Сумы», который выступает в чемпионате Украины среди аматоров.