Под Сумами перевернулся микроавтобус: пострадала пассажирка Происшествие произошло в субботу, около восьми часов утра, недалеко от села Шпилевка Сумского района.

Как предварительно установили работники полиции, 64-летний сумчанин, находясь за рулем автомобиля RENAULT Trafic допустил выезд на обочину, в результате чего автомобиль перевернулся.

Водитель транспортного средства не пострадал, а вот его 71-летняя пассажирка получила телесные повреждения и была госпитализирована в Сумскую областную клиническую больницу для оказания медицинской помощи.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.