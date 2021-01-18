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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:00310

В деле по разбойному нападению на семью предпринимателя на Сумщине второму подозреваемому суд назначил домашний арест

Сегодня, 25 января, постановлением следственного судьи, еще одному подозреваемому в разбойном нападении на семью предпринимателей в Кролевце избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, запретив ему круглосуточно оставлять жилье.

Одновременно на подозреваемого положено следующие обязанности:

- носить электронное средство контроля;

- прибывать к следователю, следственного судьи, суда по первому зову;

- не отлучаться за пределы определенного места жительства без разрешения следователя, прокурора или суда;

- уведомлять следователя, прокурора или суд, об изменении своего места жительства или работы;

- воздерживаться от общения с пострадавшими, свидетелями, другим подозреваемым в уголовном производстве.

Срок действия постановления до 25 марта включительно.

С учетом всех обстоятельств и материалов дела, следственный судья посчитала, что избрание подозреваемому меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля соответствует задачам и принципам уголовного судопроизводства, потребностям досудебного расследования и учитывает практику Европейского суда по правам человека.

После изменения меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест, так и в период, когда в отношении него не действовал ни одна из мер подозреваемый не прибегал к любым попыткам укрытия, должным образом выполнял все свои процессуальные обязанности и имел надлежащее процессуальное поведение.

Он сдал на хранение внутренний и заграничный паспорта. У подозреваемого есть крепкие семейные и социальные связи: он родился и всю свою жизнь проживает по месту регистрации, где положительно характеризуется; зарегистрирован в собственной квартире; имеет жену и двух дочерей, а также - на содержании пожилых родителей. Все это дает основания считать, что в данном случае риск сокрытия от органов предварительного расследования и / или суда обусловлен только тяжестью наказания, которое грозит мужчине, что может быть обеспечен более мягкой мерой пресечения.

К материалам запроса не добавлено ни одного документа, который бы свидетельствовал о том, что подозреваемый совершал подобные действия в прошлом или совершал попытки угроз, уговоры, подкупа или иного воздействия на потерпевших и свидетелей во время, когда находился под домашним арестом или без пресечения вообще.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Следственный судья Климашевская И.В.

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