В деле по разбойному нападению на семью предпринимателя на Сумщине второму подозреваемому суд назначил домашний арест

Одновременно на подозреваемого положено следующие обязанности:
- носить электронное средство контроля;
- прибывать к следователю, следственного судьи, суда по первому зову;
- не отлучаться за пределы определенного места жительства без разрешения следователя, прокурора или суда;
- уведомлять следователя, прокурора или суд, об изменении своего места жительства или работы;
- воздерживаться от общения с пострадавшими, свидетелями, другим подозреваемым в уголовном производстве.
Срок действия постановления до 25 марта включительно.
С учетом всех обстоятельств и материалов дела, следственный судья посчитала, что избрание подозреваемому меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля соответствует задачам и принципам уголовного судопроизводства, потребностям досудебного расследования и учитывает практику Европейского суда по правам человека.
После изменения меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест, так и в период, когда в отношении него не действовал ни одна из мер подозреваемый не прибегал к любым попыткам укрытия, должным образом выполнял все свои процессуальные обязанности и имел надлежащее процессуальное поведение.
Он сдал на хранение внутренний и заграничный паспорта. У подозреваемого есть крепкие семейные и социальные связи: он родился и всю свою жизнь проживает по месту регистрации, где положительно характеризуется; зарегистрирован в собственной квартире; имеет жену и двух дочерей, а также - на содержании пожилых родителей. Все это дает основания считать, что в данном случае риск сокрытия от органов предварительного расследования и / или суда обусловлен только тяжестью наказания, которое грозит мужчине, что может быть обеспечен более мягкой мерой пресечения.
К материалам запроса не добавлено ни одного документа, который бы свидетельствовал о том, что подозреваемый совершал подобные действия в прошлом или совершал попытки угроз, уговоры, подкупа или иного воздействия на потерпевших и свидетелей во время, когда находился под домашним арестом или без пресечения вообще.
Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке.
Следственный судья Климашевская И.В.