На Сумщине полиция задержала мужчину, который подозревается в убийстве 60-летней женщины В Сумское районное управление полиции поступило сообщение от 41-летнего жителя района о том, что дома он обнаружил свою мать без признаков жизни.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа во главе с руководством полиции. Работники полиции быстро установили круг лиц, которые в тот вечер общались с погибшей. Предварительно, в доме женщины ее сын вместе с друзьями распивал спиртные напитки. Внезапно между хозяйкой дома и одним из гостей возникла ссора, во время которой он применил к женщине физическую силу. Когда гости разошлись, сын заметил, что его мать долго не выходит из комнаты, а зайдя внутрь - обнаружил женщину мертвой.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть женщины была насильственной.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство». Сейчас 44-летнему мужчине, по согласованию с Сумской местной прокуратурой, уже сообщено о подозрении в совершении преступления и был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.