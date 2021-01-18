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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:36333

На Сумщине за неделю на пожарах погибли трое

За прошедшую неделю на территории области зарегистрировано 961 опасное событие.

В результате пожаров погибли 3 человека, еще 2 травмированы. Огнем уничтожено и повреждено 45 зданий, 7 единиц автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 105 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасены 76 зданий, 13 единиц автотракторной техники, в общем материальных ценностей на сумму более 8 млн. 819 тыс. грн.

Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 30 боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженный на территории области.

Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество
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