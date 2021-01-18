На Сумщине за неделю на пожарах погибли трое За прошедшую неделю на территории области зарегистрировано 961 опасное событие.

В результате пожаров погибли 3 человека, еще 2 травмированы. Огнем уничтожено и повреждено 45 зданий, 7 единиц автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 105 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасены 76 зданий, 13 единиц автотракторной техники, в общем материальных ценностей на сумму более 8 млн. 819 тыс. грн.

Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 30 боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженный на территории области.

Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.