Сумчане стали меньше болеть ОРВИ Об этом сегодня, 25 января, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По данным еженедельного мониторинга, на прошлой неделе в Сумах зарегистрировано 944 случаев заболевания ОРВИ, что на 4% меньше, чем за предыдущую неделю. Среди заболевших 28,8%% это дети до 18 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 357,3 на 10 тыс. населения, что ниже порогового уровня – 665,3. Госпитализировано на прошлой неделе 67 жителей города – 41 взрослый и 26 детей. Это 7% ото всех заболевших. Заболеваний гриппом и летальные случаи не зарегистрированы.

На сегодня 1529 человек провел вакцинацию против гриппа.