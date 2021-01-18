На сумчан очікують «Вартові легенд» Чи знаєте ви, хто оберігає ваші сни? Магічні істоти, чий вигляд може змінюватися в залежності від пори доби.

Хочете познайомитися з ними ближче?

«У кожної живої душі є власний вартовий: чи то котик, лев або навіть жабка. Кожна картина несе свій особливий секрет: удень ви бачите в них звичайний живий світ, а вночі цей світ набуває магічної сили», - загадково розповідає про свої роботи молода художниця Юлія Голінько.

Виставка живопису «Вартові легенд» презентує чарівний світ на картинах, написаних акриловою та флуоресцентною фарбою.

Виставка триватиме у Сумській міській галереї з 26 січня по 7 лютого.

Вхід вільний з дотриманням усіх карантинних вимог.